Kaan Ayhan tehlikesi

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Kaan Ayhan tehlikesi

Galatasaray'da, Kaan Ayhan'ın durumu önemli bir karar aşamasına geldi. Süper Lig'in son şampiyonunda Ayhan'ın sağlık durumu endişe yaratıyor.

EURO 2024'te milli takım forması giymesi nedeniyle ameliyatı ertelenen başarılı futbolcu, lig sonrası planlanan ameliyatını Avrupa Şampiyonası'nda oynaması sebebiyle yapamadı.

Türkiye'nin turnuvaya çeyrek finalde veda etmesi ve Ayhan'ın ligde ve Euro 2024'te birçok maça sakatlığına rağmen çıkması, 29 yaşındaki oyuncunun ameliyat için doğru zamanın geldiğini gösteriyor.

Kısa bir tatilin ardından Kaan Ayhan'ın Temmuz ayının üçüncü haftasında ameliyat olması bekleniyor. Kulüp doktorlarının belirlediği programa göre, Ayhan'ın ameliyat sonrası iyileşme süreci 3 ila 4 ay sürecek.

Bu durumda, Ayhan'ın sahalara dönüşünün Kasım veya Aralık aylarında olması öngörülüyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, teknik direktör Okan Buruk, Ayhan'ı Şampiyonlar Ligi grup maçları kadrosuna dahil etmeyebilir.

Ayhan, planlandığı üzere bu ayın sonunda ameliyat olursa, lisansının askıya alınması ihtimali ortaya çıkacak. Bu durum gerçekleşirse, Ayhan Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi grup aşamasında desteksiz bırakabilir. Nihai kararı ise teknik direktör Okan Buruk ve Kaan Ayhan birlikte verecek.

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