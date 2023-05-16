Kabakulakotu neye iyi gelir?

Editör: Murat Öztürk
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kabakulakotunun faydaları dikkat çekti.
KABAKULAKOTU NEDİR?
İkiçeneklilerden; 70-80 cm boyunda ince saplı tırmanıcı bir bitkidir. Çiçekleri koyu kahverengidir. Kokusu pistir.
KABAKULAKOTUNUN FAYDALARI
-İdrar söktürür.
-Regl kanamalarının düzenli olmasını sağlar.
-İltihaplı yaraların iyileşmesini hızlandırır.
-Egzama, alerjik deri hastalıklarına iyi gelir.
-Yılan ve akrep sokmalarında faydalıdır.
KABAKULAKOTU NASIL KULLANILIR?
Kaynatılıp suyu içilerek dâhilen ya da lapa haline getirilip haricen kullanılır.