Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamadı. Konuyla ilgili Metro İstanbul bir açıklama yayınladı.

KAYNAK: AA
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan bir açıklama geldi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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VATANDAŞLAR YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle, araçlardan inen yolcular Yusufpaşa-Beyazıt durakları arasında tramvay yolunda yürümek zorunda kaldı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul, 10.18 itibarıyla bir paylaşım daha yaparak, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerinin normale döndüğünü duyurdu.

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