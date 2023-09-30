Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza: Bazı seferler yapılamıyor

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Arıza nedeniyle Yusufpaşa, Aksaray ve Laleli-İstanbul Üniversitesi duraklarında araç bekleyen yolcular yoğunluk oluşturdu.

Seferlerin yapılamadığı Aksaray ve Laleli-İstanbul Üniversitesi durakları arasında tramvay yolundan yürüyerek gitmek istedikleri yere ulaşmaya çalışan bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Arıza nedeniyle Yusufpaşa'da inerek Beyazıt'a doğru yürüyen Kerem Can Köktürk, sabah işe giden insanların mağdur olduğunu söyledi.

Köktürk, "Yaşlı adamın valizi var yürüyemiyor. Çünkü oraya başka hiçbir araç da yok. Her zaman zaten İstanbul'da alıştığımız arızalar. Metro, tramvay arızalı, hepsi arızalı, alıştık. Rezillikten başka bir şey değil." diye konuştu.

Arızanın giderilmesinin ardından T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü.