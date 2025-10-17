Suudi Arabistan’ın Mekke’deki yeni projesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Suudi Arabistan Velaht Prensi Muhammed bin Selman, Mescid-i Haram’ın yakınında yüksek kulelerin yükseleceği projeyi tanıttı. ‘Kral Selman Kapısı’ adı verilen proje ile Hac dönemindeki yoğun talebe cevap vermek için 900 bin kişiye hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Kabe’nin çevresinde yükselen onlarca kule görüldü. Videodaki konuşmacı dünya standartlarında "çok amaçlı bir destinasyon", "ikonik mimari" ve İslam'ın en kutsal mekanına bakan ve kolay erişim sağlayan konutlar vaat etti.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre proje 19 bin metrekare alanda yapılacak. Haberde projenin "Mekke'nin tarihi ve kültürel mirasını korumayı" amaçladığı ve 2036 yılına kadar 300 binden fazla iş imkânı yaratarak Suudi Vizyonu 2030 hedeflerine katkıda bulunacağı vurgulandı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kutsal topraklarda yüksek kulelerin yükseleceği proje sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar lüks projelerin kutsal toprakların manevi derinliğine gölge düşüreceğini vurguladı.

Bazı kullanıcılar ise hac ve umre için kutsal topraklara gelecek Müslümanların dikkatini dağıtacak çok fazla şey olduğunu vurgulayarak "Umre veya hacca davet edilme şerefine erişsem, asla başımı kaldıramam. Bu çok dikkat dağıtıcı olurdu. Mekânın kutsallığına odaklanmak yerine durup fotoğraf çeken insan sayısını bir düşünün” dedi.

Kutsal topraklara alt gelir gurubundan Müslümanların ibadet için gelmesinin neredeyse imkansız olduğuna dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları "El Suud ailesi, kutsal mekanları bir nevi Las Vegas'a dönüştürüyor" ifadelerini kullandı.

Gelen tepkilerin dışında projeyi olumlu bulan ve bölgenin gelişmesine katkı sağlayacağını düşünen sosyal medya kullanıcıları da bulunuyor.