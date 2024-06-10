Kabil'de Yunus Emre konulu bilgi yarışması düzenlendi

Yarışma, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kabil Ofisi tarafından Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulu Teymeni Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Yarışmaya, YEE ve TMV yetkililerinin yanı sıra öğrenciler ve Türkiye'nin Kabil büyükelçiliği ile Afganistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri de katıldı. Program, Yunus Emre'nin hayatı, eserleri ve edebi kişiliği hakkında yapılan konuşmalar ve tanıtım filminin izlenmesiyle başladı.

Kabil Eğitim Üniversitesi ile Cevizcan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden oluşan iki grup, yarışmada Yunus Emre ile ilgili soruları cevapladı. Yarışmayı Kabil Eğitim Üniversitesi grubu kazandı.

YEE Kabil Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Hüseyin Güngör, yarışma öncesinde yaptığı konuşmada Yunus Emre'nin insancıl düşüncelerinin günümüzde de önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Afganistan'da Türkçe ilgisinin arttığını belirterek Yunus Emre'nin evrensel insani değerler etrafında birlikte yaşama mesajlarını önemsediklerini dile getirdi. Güngör, Yunus Emre'nin felsefesinin dil, din, ve ırk ayrımı yapmadan insanların barış ve ortak değerler etrafında bir arada yaşamasını amaçladığını ifade etti.