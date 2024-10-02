Kabin ekibine saldıran Dilan Çıtak'a soruşturma

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, THY'nin Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koymayı reddetmişti. Olay ile ilgili uyarılınca görevli kabin memuru ile tartışmıştı.

Yaşanan bu olayın ardından Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Türk Hava Yollarının (THY) Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koymayı reddedip kabin memuruyla tartışan şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma başlatıldı.

Dilan Çıtak'ın çıldırdığı o anda kamera kayıttaydı. Önce hostesi ardından polisi tehdit etti

İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter'e, şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

Dörter hakkındaki soruşturmanın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Dilan Çıtak Dörter 17 Eylül'de THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiği konusunda uyarılmış, Dörter'in tartıştığı görevliye fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü.