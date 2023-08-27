Kabin memuru uyardı: Uçakta sakın çay veya kahve içmeyin

Kabin memuru ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Kat Kamalani, sosyal medyada yayınladığı bir videoda uçaklarda asla çay veya kahve içilmemesini söyledi.

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Kabin memuru uyardı: Uçakta sakın çay veya kahve içmeyin 1

Kabin memurluğunun yanı sıra sosyal medya fenomeni olan Kat Kamalani, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, uçaklarda neden asla çay veya kahve içilmemesi gerektiğini açıkladı.

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Kabin memuru uyardı: Uçakta sakın çay veya kahve içmeyin 2

Kamalani'nin aktardıklarına göre: Kendisi de dahil olmak üzere birçok kabin memurunun uçaktayken bir şeyler içmekten kaçınıyor.

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Kabin memuru uyardı: Uçakta sakın çay veya kahve içmeyin 3

Sorunu poşet çaylarda ya da granül kahvede aramayın: Kullanılan suyun ta kendisi asıl sorun!

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Kabin memuru uyardı: Uçakta sakın çay veya kahve içmeyin 4

Birinci kural: Teneke veya şişede olmayan hiçbir sıvıyı tüketmeyin!

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Kabin memuru uyardı: Uçakta sakın çay veya kahve içmeyin 5

Çünkü çay, kahve yapmak için kullanılan suyun uçaktaki musluklardan elde ediliyor ve söz konusu su epey kirli

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Kabin memuru uyardı: Uçakta sakın çay veya kahve içmeyin 6

O su tankları neredeyse hiç temizlenmiyor ve iğrençler. O yüzden herhangi bir kabin memuruna sorun: Nadiren çay, kahve içeriz

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Kabin memuru uyardı: Uçakta sakın çay veya kahve içmeyin 7

Anne ve babalar da biberonları uçaktaki "sıcak su" ile temizlememeliler

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Kabin memuru uyardı: Uçakta sakın çay veya kahve içmeyin 8

Tankların genellikle anca bozulduklarında temizleniyor

Onedio

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