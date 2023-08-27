Kabin memuru uyardı: Uçakta sakın çay veya kahve içmeyin

Kabin memuru ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Kat Kamalani, sosyal medyada yayınladığı bir videoda uçaklarda asla çay veya kahve içilmemesini söyledi.
Kabin memurluğunun yanı sıra sosyal medya fenomeni olan Kat Kamalani, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, uçaklarda neden asla çay veya kahve içilmemesi gerektiğini açıkladı.
Kamalani'nin aktardıklarına göre: Kendisi de dahil olmak üzere birçok kabin memurunun uçaktayken bir şeyler içmekten kaçınıyor.
Sorunu poşet çaylarda ya da granül kahvede aramayın: Kullanılan suyun ta kendisi asıl sorun!
Birinci kural: Teneke veya şişede olmayan hiçbir sıvıyı tüketmeyin!
Çünkü çay, kahve yapmak için kullanılan suyun uçaktaki musluklardan elde ediliyor ve söz konusu su epey kirli
O su tankları neredeyse hiç temizlenmiyor ve iğrençler. O yüzden herhangi bir kabin memuruna sorun: Nadiren çay, kahve içeriz
Anne ve babalar da biberonları uçaktaki "sıcak su" ile temizlememeliler
Tankların genellikle anca bozulduklarında temizleniyor
Onedio