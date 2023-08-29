Kabin bagajında yasak olan eşyalar. Uçağa binmeden önce kontrol edin

El bagajı ya da kabin bagajı, belirli kurallar çerçevesinde olmak üzere yolcuların uçakta yanına alabildiği eşyaların bütününü kapsar. El çantası, dizüstü bilgisayar çantası vb. eşyalarınızı, kontrol noktalarından geçirmek kaydı ile uçağın içine alabilir, dilerseniz kabin içerisinde bulunan dolaplara yerleştirebilirsiniz.

Kabin bagajında yasak olan eşyalar. Uçağa binmeden önce kontrol edin

Kabin bagajıyla seyahat etmek isteyen yolcuların uçağa binmeden önce valiz içeriğiyle ilgili uyması gereken bazı kurallar var.

PEGASUS HAVA YOLLARINDA EL BAGAJI TAŞIMA KURALLARI NELERDİR?

El bagajı ya da kabin bagajı kuralları, Pegasus Hava Yolları bünyesinde dış hat ve iç hat uçuşlarında sabittir.

Uçak içerisine, yalnızca 1 adet ve boyutları en fazla 55x40x20 cm ebatlarında olan kabin bagajınızı getirebilirsiniz.

Uçak bileti alırken kabin bagajı olarak neleri yanınıza alıp alamayacağınızı bilmeniz gerekir. Uçuş güvenliği gereği, uçuş sırasında problemlere neden olabilecek ve taşınması yasak eşyalar hakkında müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz.

EL BAGAJINDA TAŞINMAYACAK EŞYALAR

Kabin bagajı, sıvı içerikli eşyalar için sınırlı kullanım izni verir. Çok sayıda kozmetik ürünü ya da sıvı haldeki gıda ürünleri, kabin bagajına alınmayabilir.

Duty Free mağazalarından alışveriş yaparken ek bagaj hakkınız yoksa bu bilgiyi hatırlamanızı tavsiye ederiz. Kabin bagajı içine alabileceğiniz kozmetik ürünleri, 100 ml’yi geçemez. Sıvı haldeki bebek maması gibi temel ihtiyaç ürünleri, kilitli poşetle kabin bagajı olarak taşınabilir.

Uçak içine hiçbir şekilde yanıcı, kesici, delici, ezici eşyalar ve zarar verici olarak tanımlanabilecek eşyalar sokulmaz. Matkap vb. eşyalarınızı, kayıtlı bagaj yöntemi ile taşımanız gerekmektedir.

Kabin bagajında orijinal ambalajsız, reçetesiz ya da doktor raporsuz ilaçlar taşınmaz.

Bagajlarınızı hazırlarken hava yolları kurallarını göz önünde bulundurmanız, güvenlik kontrolünden sorunsuz bir şekilde geçmenizi sağlar.

Seyahat edeceğiniz noktaya zamanında ve konforlu bir şekilde ulaşmanız için check-in işlemi kuralları ile beraber el bagajı kurallarına tamamen uymanız gerekmektedir.

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