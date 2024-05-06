Kabine bugün toplanıyor. Atanamayan öğretmenler müjde bekliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Kabine bugün toplanıyor. Atanamayan öğretmenler müjde bekliyor
Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem maddeleri, öğretmen atamaları enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele, İsrail'le kesilen ticari ilişkiler ve Gazze'deki son durum olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Saat 15.00'te başlayacak toplantıdan bakanları yoğun bir gündem bekliyor. Masada öğretmen atamaları, emekliler ve dar gelirliler için atılacak adımlar yer alacak. Bütçe açığının kapatılması ve kamuda tasarruf gibi konularında masaya gelmesi bekleniyor.

Görüşülecek maddeler arasında enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele de olacak. Ayrıca terörle mücadele, İsrail-Filistin savaşına müdahale ve İsrail’le ihracatın kesilmesinin Türkiye ekonomisine etkilerinin ise görüşülecek maddeler arasında olması bekleniyor.

Öğretmen atamaları kuşkusuz Kabine'nin en önemli maddesi olarak öne çıkıyor. Toplantının ardından atanacak öğretmen sayısının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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