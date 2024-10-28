Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi maddeler var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi maddeler var?

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.

Toplantının ana gündem maddesi, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı ve sonrasında sınır ötesi operasyonlar olacak.

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Ayrıca Orta Doğu’daki gelişmeler de masaya yatırılacak. İsrail’in Gazze saldırıları, İran-İsrail ilişkileri ve İsrail-Lübnan hattındaki tansiyonun Türkiye’ye etkileri değerlendirilecek.

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Toplantıda ayrıca enflasyonun düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konular da ele alınacak.

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