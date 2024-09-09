Kabine bugün toplanıyor. Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ayda iki defa toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de toplanıyor. Bugün kabinede 2025-2027 arası OVP çerçevesinde atılacak olan yeni adımlar ele alınacak.

Bununla beraber silahlı kuvvetlerin Irak ve Suriye kuzeyindeki devam ettiği operasyonlar ve bu operasyonların siyasi ve askeri yansımalarının gündem konusu arasında olması bekleniyor.

İç politikada bu konuların ele alınması beklenirken dış politikada İsrail’in Gazze’ye yönelik neredeyse 1 yıldır devam ettiği katliamlar ele alınacak.