'KAAN’ın motorlarını bekliyoruz' demişti! Hakan Fidan'a Turhan Çömez'den öyle bir gönderme geldi ki...

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in, "KAAN’ın motorlarını bekliyoruz; şu anda Amerikan Kongresi’nde lisansları durmuş durumda" diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Sülün Osman hayatta olsa şapka çıkarırdı bu yaptıklarınıza!" yanıtı gündem oldu.

Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KAAN’ın tamamen yerli ve milli denilerek pazarlandığını hatırlatarak, uçağın motorunun bile dışarıdan geliyor olmasını eleştirdi.

"SÜLÜN OSMAN HAYATTA OLSA..."

"Deneme uçuşunu da çakma bir motorla yapmışsınız!" diyen Çömez "Nasıl vereceksiniz şimdi Endonezya’ya? Adamlar tazminat istemeyecek mi?" diye sorarak filmlere konu olan dolandırıcı Sülün Osman'ı hatırlattı ve "hayatta olsa şapka çıkarırdı bu yaptıklarınıza!" ifadelerini kullandı.

Çömez'in paylaşımının tamamı şöyle

“KAAN’ı tamamen yerli ve milli diye pazarladınız ama, uçağın motoru bile dışarıdan geliyormuş. Deneme uçuşunu da çakma bir motorla yapmışsınız! 48 adet motorsuz uçak… Nasıl vereceksiniz şimdi Endonezya’ya? Adamlar tazminat istemeyecek mi? Sülün Osman hayatta olsa şapka çıkarırdı bu yaptıklarınıza!"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) haziran ayında Endonezya'ya 48 adet KAAN satılacağını açıklayarak anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu.

Hakan Fidan'ın "KAAN’ın motorlarını bekliyoruz; şu anda Amerikan Kongresi’nde lisansları durmuş durumda" açıklamasına sosyal medyadan da yorum yağıyor.

KAAN’da üretim krizi: Hakan Fidan nedenini açıkladı!

SÜLÜN OSMAN KİMDİR?

Sülün Osman (gerçek adıyla Osman Ziya Sülün, 1923 – 1984), Türkiye'nin en meşhur dolandırıcılarından biri. Yaşamı boyunca işlediği sıra dışı ve bir o kadar da zekice kurgulanmış "dolandırıcılık" olayları nedeniyle halk arasında “Dolandırıcılar Kralı” olarak anılıyor.

Osman Sülün, 20 Nisan 1962'de hapisteyken "Alınteri ile Yaşamak" konulu konferans verdi. Kitapta geçen bir sözün manevi duygularını rencide ettiği gerekçesi ile Aziz Nesin'e dava açtı. Sülün Osman, Galata Köprüsü'nü satmak üzereyken tesadüfen yakalandı.

1950 ve 60'lı yıllardaki "işleriyle" ün kazanan "Sülün Osman", tramvay, Galata Kulesi, kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları vapurları gibi kamu mallarını vatandaşlara 'satarak' ya da 'kiraya vererek' "efsane" haline geldi. Sülün Osman'ın "dolandırıcılık" yöntemleri birçok Türk filmine de konu oldu.

Türkiye 'Mavi Vatan' iddiasından vaz mı geçiyor? O tepki gündem oldu!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çeken ‘Terörsüz Türkiye’ paylaşımı! Tek tek saydı

Ahmet Hakan, uçaktaki soru skandalını itiraf etti!

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan Kütahya depremi sonrası ilk açıklama! 'Geceyi dışarıda geçirin'

KYK yurdunda kalan öğrenci böyle isyan etti! Destek yağdı

Diyanet'te ilk kriz! Ali Erbaş'ın ekibi geri geldi

AKP'de 6 istifa daha! Ünlü gazeteci duyurdu