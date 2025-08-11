Kabine toplantısı başladı (11 Ağustos 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Kabine toplantısı başladı (11 Ağustos 2025)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.57'de başladı.

Kabine toplantısında, terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” hedefinde izlenecek adımlar ve yeni dönemin yol haritası değerlendirilecek.

Toplantıda, İsrail’in Gazze işgal planından, Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasına, Terörsüz Türkiye sürecinden, kamudaki 8. dönem toplu sözleşmeye kadar birçok önemli konu masaya yatırılacak.

Ankara kulisleri hareketli: Kabine’de değişim kapıda! Berat Albayrak geri mi dönüyor?Ankara kulisleri hareketli: Kabine’de değişim kapıda! Berat Albayrak geri mi dönüyor?

Erdoğan'dan memurlara müjde! Kabine toplantısı sonrası açıkladıErdoğan'dan memurlara müjde! Kabine toplantısı sonrası açıkladı

Son Haberler
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 396 bin liraya geriledi (11 Ağustos 2025)
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 396 bin liraya geriledi (11 Ağustos 2025)
Aydın Germencik'te feci kaza! 3'ü ağır 8 işçi yaralandı
Aydın Germencik'te feci kaza! 3'ü ağır 8 işçi yaralandı
Kayserispor Nazon'a teşekkür etti
Kayserispor Nazon'a teşekkür etti
15 yaşındaki tetikçi başkan adayını öldürdü! Dünyayı sarsan suikast
15 yaşındaki tetikçi başkan adayını öldürdü! Dünyayı sarsan suikast
Kabine toplantısı başladı (11 Ağustos 2025)
Kabine toplantısı başladı