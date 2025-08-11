Kabine toplantısı başladı (11 Ağustos 2025)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.57'de başladı.
Kabine toplantısında, terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” hedefinde izlenecek adımlar ve yeni dönemin yol haritası değerlendirilecek.
Toplantıda, İsrail’in Gazze işgal planından, Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasına, Terörsüz Türkiye sürecinden, kamudaki 8. dönem toplu sözleşmeye kadar birçok önemli konu masaya yatırılacak.
