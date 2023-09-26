Kabine toplantısı başladı. İşte gündemdeki başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabinenin ilk önemli gündem maddesi, emeklilere yönelik zam düzenlemesi olacağı iddia ediliyor.

VERGİSİZ TELEFON GÜNDEMDE

Öte yandan, öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konular da kabine toplantısında ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Bunların yanı sıra kabine toplantısında, deprem bölgesindeki son gelişmeler ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.