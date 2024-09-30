Kabine Toplantısı bugün toplanacak: Gündemde neler olacak?

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantının ana gündemi İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan katliamı ve savaşın bölgeye yayılma riski olacağı belirtildi.

3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantıda öne çıkan başlık, İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan saldırıları olacağı belirtildi.

Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürülmesinin ardından Türkiye'nin atacağı adımlar kabinede görüşülecek. Gazze'de ateşkesin sağlanması amacıyla uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler üzerine değerlendirmeler olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşme, kabul, temas ve ziyaretleriyle ilgili Kabine üyelerini bilgilendirecek.

1 Ekim itibarıyla başlayacak yeni yasama yılına dair hazırlıklar da kabinenin gündeminde yer alacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilecek düzenlemeler, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulması ile yeni ve sivil anayasa çalışmaları da görüşülecek diğer konular olacak.

Ekonomi anlamında Orta Vadeli Program kapsamındaki hedefler değerlendirilecek. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde yer alacak.