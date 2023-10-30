Kabine yarın toplanacak. İşte gündemdeki başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak kabine toplantısında, Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak.

Enflasyonla mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.

Memur - emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, 90 bin taşerona kadro ve Filistin-İsrail arasındaki gerilim gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

Kabinenin son toplantısı 9 Ekim günü düzenlenmişti.