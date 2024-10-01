Kabine’de büyük kriz! İki bakan ikinci kez karşı karşıya geldi iddiası

T24 yazarı Tolga Şardan, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle başlayan bir krizin İstanbul’da polis memuru Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesiyle daha da büyüdüğünü iddia etti.

Narin’in cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte oluşacak toplumsal tepkide tansiyonu düşürmek amacıyla kabineden üç bakanın Diyarbakır’a gittiğini hatırlatan Şardan, “Valilik yetkilileri ve bakan danışmanlarının gözü önünde cereyan eden anlarda, İçişleri Bakanı Yerlikaya, diğer bakanlardan uzak kalmayı tercih etti. Tunç ve Göktaş, basının karşısına çıkacak metin üzerinde çalıştılar” diye yazdı.

"VALİLİKTE GERGİNLİK YAŞANDI"

Yerlikaya ile Tunç, ifadelerin kamuoyuna yansıması konusunda karşı karşıya geldiğini öne süren Şardan, “Yerlikaya, savcılıktan ve Ankara’dan ifadelerin medyaya ulaştırıldığını, Tunç ise jandarmadan sızdığını gündeme getirdi. Böyle bir gerginlik yaşandı valilikte” ifadelerine yer verdi.

BAKANLIK AÇIKLAMADI AMA MEDYAYA DÜŞTÜ

Öte yandan geçtiğimiz hafta İstanbul’da 26 ayrı suç dosyası bulunan Yunus Emre Geçti’nin polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmesi sonrası iki bakanın bir kez daha karşı karşıya geldiğini belirten Şardan, söz konusu gerginliğinin sebebini ise şu sözlerle açıkladı: “Hakkında adli kontrol kararı bulunan ve polis merkezine giderek imza vermesi gereken katil zanlısı Geçti’nin son dönemde imza vermediği ve bu durumun da polis tarafından savcılığa bildirilmediği bilgisi gündeme düştü. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamadığı bu bilgi, nasıl olduysa iktidara yakın televizyon kanalları ile belli başlı gazetelere ulaştırıldı.”