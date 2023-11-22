Kabızlığı bitiren ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

ÇALAPA OTU NEDİR?

Guttiferae familyasından Antil adalarında yetişen bir ağaçtır. Kabuklarından reçine elde edilir.

ÇALAPA OTUNUN FAYDALARI

-Müshildir. Kabızlığı giderir.

-İdrar söktürür.

-Safra akışını düzenler.

-Sıtma, frengi, kulunç, sarılık, mafsal ağrıları ve baş ağrılarında kullanılır.

-Bağırsaklarında hastalık olanlar kullanmamalıdır.

-Balgam söktürücüdür.

-Göğsü yumuşatır.

-Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklar için iyi gelir.

-Solunum yolu mukozası enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

-Ses kısıklığı ya da seçim bulaşmasına karşı düzeltici bir etkisi bulunur.

-Mide üşütmesi söz konusu olduğu vakit karın ağrısını giderici bir etki yaratır.

-Sakinleştirici bir etkisi vardır.

-Bağışıklık sistemini destekleyici yapıya sahiptir.

ÇALAPA OTU NASIL KULLANILIR?

Merak edilen bir diğer konu ise çalapa otunun nasıl kullanılması gerektiğidir. Özellikle yaz ayı ortalarında kahverengiye dönmeden toplanır ve kurutulur. Aynı zamanda gölgede kış aylarında ya da 40 derecenin altında kurutulabilmektedir. Ardından bir tatlı kaşığı çalapa otu ile beraber kaynatılmış su içerisinde hazırlanabilir. Bu şekilde günde 3 kez birer bardak olmak suretiyle çalapa otunu tüketmek mümkün.