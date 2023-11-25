Kabızlığı kesiyor. Nezle bronşit nefes darlığı tedavisinde kullanılır. Hayat iksiri ot

Kabızlığı kesen nezle bronşit nefes darlığı tedavisinde kullanılan hayat iksiri olarak değerlendirilen ebegümeci otu dikkat çekti.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Kabızlığı kesiyor. Nezle bronşit nefes darlığı tedavisinde kullanılır. Hayat iksiri ot

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Kabızlığı kesen nezle bronşit nefes darlığı tedavisinde kullanılan hayat iksiri olarak değerlendirilen ebegümeci otu dikkatlerden kaçmadı.

EBEGÜMECİ OTU NEDİR?

Ebegümecigillerden; çiçekleri ilaç, yaprakları da sebze olarak kullanılan ve genellikle tarla kenarlarında kendi kendine yetişen bir ottur. 20-70 cm. boyundadır. Yaprakları sarmaldır. Mayıs-Ağustos ayları arasında çiçek açar. Yaprak ve çiçeklerinde fazla miktarda müsilaj vardır. Yaprak ve çiçekleri kurutulmadan kullanılır.

EBEGÜMECİ OTU FAYDALARI

- Göğsü yumuşatır, öksürüğü keser.

-Mide ve bağırsakların muntazam çalışmasını sağlar.

-Kabızlığı giderir. Mide bulantısı ve kusmaları önler.

-Ateşi düşürüp, vücuda rahatlık verir.

-Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir.

-Nezle, bronşit, nefes darlığı tedavisinde kullanılır.

-Lapası çıbanların olgunlaşmasını sağlar. Burun kanamasını durdurur.

-Diş eti hastalıklarını tedavi eder.

-Mide ağrısını keser. Burun tıkanıklığını giderir.

EBEGÜMECİ OTU NASIL KULLANILIR?

Ebegümeci bitkisi; gıda maddesi olarak yemeklere katılır, tıbbi amaçla çayı, ekstresi kullanılır. Bitkinin kozmetik alanında da kullanımları bulunur ve bahçelerde süs bitkisi olarak da tercih edilir. Ebegümeci otunun farklı şekillerdeki kullanımları şöyle listelenebilir:

Çay: Ebegümeci bitkisinin yaprakları veya çiçekleri, çay olarak demlenerek tüketilebilir. Ebegümeci çayı; özellikle öksürük, boğaz ağrısı ve solunum yolu enfeksiyonları gibi rahatsızlıkların semptomlarını hafifletmede faydalıdır.

Tentür: Ebegümeci bitkisi tentürü, bitkinin özütünün alkolle karıştırılması ile elde edilir.

Tentür, özellikle bağırsakları çalıştırmak ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletmek için kullanılabilir.

Ekstre: Ebegümeci bitkisinin özütü (ekstresi), etanol veya su bazlı çözücüler kullanılarak hazırlanabilir. Ebegümeci ekstresi; solunum yolu rahatsızlıklarının yanı sıra mide ülseri, kabızlık ve ishal gibi diğer sağlık sorunlarının tedavisinde de yardımcı olur.

Yağ: Ebegümeci yağı, bitkinin tohumlarından, mekanik presleme yöntemiyle veya solvent kullanarak yapılabilen bir ekstraksiyon işlemi ile elde edilebilir.

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