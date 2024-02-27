Kabızlığı önlüyor. Tansiyonu düşürüyor. İşte şifa saçan ot

Celil Kurşun
Kabızlığı önlüyor. Tansiyonu düşürüyor. İşte şifa saçan ot
İdrar söktüren, kabızlığı önleyen, tansiyonu düşüren üvez otu dikkat çekti.

Doğal gıdaların popülerliği arttıkça, şifalı otlar da insanların ilgisini çekiyor. Fakat şifalı otların sağlığa katkılarını görmek için önce doktorunuza danışmanız gerekiyor.

Üvez otu, idrar söktürücü, kabızlık giderici, tansiyon düşürücü ve adet kanamasını arttırıcı özellikleriyle öne çıkıyor.

Üvez otu nedir?

Üvez otu, gülgillerden bir ağaç türüdür. Kuşüvezi adı verilen en yaygın çeşidi, yamaçlarda ve çalılık alanlarda yetişir.

Yabaniüvez ise, ovalarda ve yamaçlarda diğer ağaçların arasında rastlanır.

Üvezin meyvesi, muşmulaya benzer ve olgunlaşınca tüketilir.

Kabızlık nedir? Belirtileri nelerdir?

Kabızlık, tıbbi olarak konstipasyon olarak bilinir ve dışkılama sıklığının haftada 3’ten az olması, dışkının sert ve kuru olması, dışkılarken zorlanma ve ağrı duyulması, karın ve mide ağrısı, şişkinlik ve iştah kaybı gibi belirtilere yol açar.

Kabızlık, hem bağırsak hareketlerinin yavaşlaması hem de bağırsak tıkanıklığı şeklinde ortaya çıkabilir ve sık rastlanan bir sorundur.

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