Kabızlığı yok ediyor. İşte dikkat çeken o ot

İnsanların sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelmesi sürüyor. Bu süreçte birçok bitkinin faydalarını keşfetmesinin sürdürülmesi dikkat çekti. Bu bitkilerden birinin de katırtırnağı otu olması dikkatlerden kaçmadı.

İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığı yok eden katırtırnağı otu gündeme geldi.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, tıbbi olarak konstipasyon olarak bilinen, bağırsak hareketlerinin azalması ve dışkılamanın zorlaşmasıyla karakterize bir durum olmasıyla dikkat çekti.

Bağırsak hareketi haftada 3’ten az olduğunda kabızlık tanısı konulduğu bildirildi.

Kabızlık, dışkının tam olarak boşaltılamaması, ağrı ve şişkinlik gibi rahatsız edici belirtilere neden olabileceği ifade edildi.

Kabızlık, hem bağırsak hareketlerinin yavaşlaması hem de bağırsak tıkanıklığı şeklinde ortaya çıkabileceği bildirildi.

Kabızlık, sık görülen bir sorunu olduğu ifade edildi.

MUCİZE OT NASIL KULLANILIR?

Kaynatılarak bal ile tatlandırılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içildiği ifade edildi.

Zehirliyebileceğinden dolayı aşırı dozlardan kaçınılması tavsiye edildi.