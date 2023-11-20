Kabızlık mide iltihaplanması ülsere birebir. İşte mucize çemen otunun faydaları

Kabızlık mide iltihaplanması ülsere birebir iyi gelen çemen otunun faydaları dikkat çekti.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Kabızlık mide iltihaplanması ülsere birebir. İşte mucize çemen otunun faydaları

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kabızlık mide iltihaplanması ülsere birebir iyi gelen çemen otu dikkat dikkatlerden kaçmadı.

İşte çemen otuyla ilgili detaylar...

ÇEMEN OTU NEDİR?

Çemen otu filizi, trigonella ailesinin bir üyesi olan şifalı bir bitkidir. Bu aile, baklagiller familyasının bir alt grubudur. Bitkinin sarı renkli çiçekleri vardır ve 35-40 santimetre boyunda olabilir. Yaprakları küçüktür ve bitki odunsu ve çok yıllıktır.

ÇEMEN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Ağız yaraları, mide yanması, bronşit, tüberküloz, cilt enfeksiyonları, kanser ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine önemli rolü vardır.

Kolesterolün düzenlenmesi de çemen otu faydaları arasındadır.

Yüksek antioksidan içeriğine sahip olan bitki, vücudun bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklara karşı direnci arttırır.
Erkeklerde testosteron seviyesini arttırıcı özelliği sayesinde libidoyu arttırır. Doğal bir şekilde iktidarsızlığın önlenmesinde kullanılır.

Çemen otu süt yapar mı sorusu bitki ile ilgili en sık sorulan sorulardan biridir. Anne sütünü arttırıcı özelliği çemen otu tozunun faydaları arasındadır.

Kadınlarda östrojen hormonu salgılanmasını arttıran çemen otu bu özelliği ile menopoz döneminin daha sakin geçmesini sağlar.

Yüksek besin değeri ile ön plana çıkan çemen otu, iştahı arttırır ve iyileştirici etkiye sahiptir.

Egzersiz performansını arttıran çemen otu, balgam söktürücü etkiye sahiptir. Bu özelliği ile kronik öksürük ve boğaz ağrılarını önlenmesinde çemen otu kullanımı yaygındır.

Pankreastan insülin salınımını düzenleyen çemen otu şeker hastalığı çekenlerin kan şekerini düzenleyici etki gösterir.

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