Kablo faresi yakalandı

Olay, Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesi Köroğlu Beli Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma kendisine gelen bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri 150 metre fiber optik kablonun çalındığını belirledi.

Bunun üzerine şüphelinin tespit edilmesi amacıyla plaka tanıma sistemi (PTS) verileri ve iş yerlerine ait kamera kayıtları incelendi. Bahse konu kabloları İ.B. isimli şahsın çaldığı tespit edildi. Çalınan kablolar, İ.B. 'den alınarak yetkililere teslim edilirken olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı.

