Kablolara elveda! Havada şarj devrimi başlıyor

Elektronik cihazların şarj edilme biçiminde çığır açan bir yenilik kapıda! Avrupa Birliği’nin (AB) USB-C teknolojisini standart hale getirme kararının ardından, kablosuz şarj teknolojileri yeni bir boyuta taşınıyor. Artık cihazlar kablolara ihtiyaç duymadan, havadan enerji transferiyle şarj edilebilecek.

Türkiye’de de yankı bulan bu yenilikçi teknoloji, batarya teknolojisi ve enerji aktarımında devrim yaratmaya hazırlandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2022 İş Planı Raporu’na göre, AB’nin Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nde yaptığı güncellemeler Türkiye’de de değerlendiriliyor.

Bu kapsamda, USB-C’nin tüm elektronik cihazlar için standart bağlantı noktası haline getirilmesi ve şarj cihazlarının ayrı satılması zorunluluğu, kablosuz şarj teknolojilerinin önünü açıyor.

Ancak asıl heyecan verici gelişme, havadan enerji aktarımıyla cihazların şarj edilebilmesi. Bu teknoloji, kablolara olan bağımlılığı ortadan kaldırarak kullanıcı deneyimini kökten değiştirmeyi vaat ediyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Stanford Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği profesörü olan Dr. Shanhui Fan, havadan şarj teknolojisinin geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fan, “Manyetik rezonans temelli kablosuz enerji aktarımı, cihazların metrelerce uzaktan şarj edilmesini mümkün kılıyor. Bu, sadece telefonlar değil, tıbbi cihazlar ve IoT sistemleri gibi geniş bir yelpazede devrim oluşturabilir” dedi.

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Fan’ın ekibi, yayımlanan bir çalışmada, 1 metre mesafeden kablosuz enerji aktarımıyla bir LED ampulü çalıştırmayı başarmıştı. Bu teknoloji, bugün daha da ileri bir noktaya taşındı.

Benzer şekilde, MIT’den Prof. Dr. Marin Soljačić, kablosuz enerji transferinin verimliliğini artıran rezonans tabanlı sistemler üzerine çalışıyor. Soljačić, “Havadan şarj, enerji kaybını en aza indirerek günlük yaşamda pratik bir çözüm sunabilir. Özellikle elektrikli araçlar ve giyilebilir teknolojiler için bu bir dönüm noktası olacak” diyerek teknolojinin potansiyeline vurgu yaptı. Soljačić’in WiTricity projesi, bu alanda öncü çalışmalara imza atıyor ve otomotiv sektöründe halihazırda test edildi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NELER SÖYLÜYOR?

Nature Electronics’te yayımlanan bir makale, kablosuz enerji aktarımında manyetik rezonans teknolojisinin verimliliğini %90’ın üzerine çıkardığını gösterdi. Bu, kablolu şarj sistemleriyle neredeyse aynı etkinlikte enerji transferi anlamına geldi.

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Ayrıca, Japonya’daki Tokyo Üniversitesi’nden Dr. Naoki Shinohara’nın liderliğinde yürütülen bir çalışma, mikrodalga tabanlı kablosuz enerji aktarımının uzun mesafelerde uygulanabilir olduğunu kanıtladı. Shinohara, “Gelecekte, dronlar ve otonom araçlar havadan şarj edilerek kesintisiz çalışabilecek” dedi.

KULLANICILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Havadan şarj teknolojisi, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, giyilebilir cihazlardan elektrikli araçlara kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Örneğin, evlerde veya ofislerde kablosuz şarj istasyonları kurularak cihazlar otomatik olarak şarj edilebilecek. Bu, kullanıcıların kablo karmaşasından kurtulmasını ve enerji verimliliğini artırmasını sağlayacak. Ayrıca, tıbbi cihazlar gibi hassas teknolojilerde kablo bağlantılarının yol açtığı riskler ortadan kalkacak.