Kabuklanmayan kuru fasulyenin sırrı. Ekmek banmaya doyamayacaksınız

Kuru fasulye pişirmek, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak bu lezzeti mükemmel bir şekilde hazırlamak için bazı inceliklere dikkat etmek gerekir. İşte kuru fasulye pişirmenin incelikleri:

Malzemelerin kalitesi: Kaliteli kuru fasulye ve taze malzemeler kullanarak daha lezzetli bir yemek elde edebilirsiniz.

Fasulyenin iyice yıkanması: Kuru fasulyelerinizi geceden ıslatın. Ayrıca kuru fasulyeleri pişirmeden önce iyice yıkamak, üzerindeki toz ve kirlerden arındırmak için önemlidir. Ayrıca, yıkama işlemi fasulyenin sindirilebilirliğini artırır.

Uygun pişirme tekniği: Genellikle düdüklü tencere tercih edilir. Düdüklü tencere, fasulyenin daha hızlı ve homojen bir şekilde pişmesini sağlar. Ancak, düdüklü tencere kullanmadan da kuru fasulye pişirebilirsiniz. Bu durumda pişirme süresini uzun tutarak fasulyenin iyice yumuşamasını sağlamalısınız.

Baharatların doğru kullanımı: Kuru fasulye yemeğine lezzet katan baharatları doğru oranda ve doğru zamanlarda kullanmalısınız. Genellikle kimyon, karabiber ve pul biber gibi baharatlar eklenir. Ancak, aşırıya kaçmamaya dikkat etmelisiniz.

Pişirme süresi: Fasulyenin iyice yumuşayıp, sosunun kıvam alması için yeterli süre pişirmeye özen göstermelisiniz.

Malzemeler: 2,5 su bardağı kuru fasulye, 300 gram kuşbaşı et, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı tereyağ, 1 büyükbaş kuru soğan, yarım yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 10 su bardağı sıcak su, 2 orta boy domates, 1 adet yeşil biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1,5 tatlı kaşığı tuz.

TARİF

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kuru fasulyelerinizi geceden ıslatın. Şişen fasulyelerin suyunu süzüp, iyice yıkadıktan sonra tencereye koyun. Üzerini bir parmak geçecek kadar soğuk su koyun.

Haşlanırken üzerinde oluşan köpükleri mutlaka alın. Bu işlem fasulyenin gaz yapmaması için önemli. Daha sonra bazı fasulyelerin yukarı çıktığını göreceksiniz dibe çökmesi için az bir şey daha soğuk su ekleyin.

Daha sonra başka bir tencerede eti sıvı yağ ile kavurun. Suyunu çeken ete soğan ve tereyağı ekleyin. Soğanlar kavrulduktan sonra kıvam alması için yarım yemek kaşığı un ekleyin. Daha sonra ise 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyin. Kokusu çıkan salçanın ardından 2 litre su ekleyin.

Haşlanan fasulyeleri süzüp, yıkadıktan sonra pişen sosla buluşturun. 15 -20 dakika fasulye ve etleri bir arada pişirin. Bu aşamada küçük küçük doğradığınız domates ve biberleri ekleyin.

Baharatlar için 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ekleyin. 20-25 dakika kontrollü olarak pişirin. Afiyet olsun.