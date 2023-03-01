1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Merkez Bankası'ndan Bankalara KKM uyarısı. 'Kabul etmeyeceğiz'

Merkez Bankası'ndan Bankalara KKM uyarısı. 'Kabul etmeyeceğiz'

Merkez Bankası TL cinsi KKM’nin vadesi dolduğunda müşterisine döviz alıp döviz dönüşümlü KKM öneren bankaları döviz talebini arttırdıkları gerekçesiyle uyardı. Merkez Bankası uygulama sürerse bu tür KKM’lerin döviz dönüşlü kabul edilmeyeceğini belirtti

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 09:15
Takip Et

'Kabul etmeyeceğiz'. TCMB'den bankalara KKM uyarısı

Merkez Bankası'ndan Bankalara KKM uyarısı. 'Kabul etmeyeceğiz'
+
Aa
-

Merkez Bankası, Hazine karşı taraflı yani TL cinsi Kur Korumalı Mevduatları (KKM) vadesi geldiğinde dövize çevirip, ertesi gün TCMB karşı taraflı yani döviz dönüşlü dövize dayalı KKM yapan bankalara uyarıda bulundu.

BloombergHT’nin haberine göre; düşük faizli TL cinsi KKM’de vade uzatmayı tercih etmeyen müşterileri bankalar döviz aldırarak ertesi gün daha yüksek faizli döviz dönüşlü KKM’ye yönlendiriyor. Merkez Bankası da TL’den dövize dönüş işleminin piyasada döviz talebini artırıp kurları baskıladığını belirterek bu uygulamanın devamı halinde bu yolla yapılan işlemlerin TL dönüşüme sayılmayacağını bankalara iletti.

Habere göre bazı bankalar, Merkez Bankası’nın son 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası yüzde 11,5’a inen ve maliyet avantajı yaratan TL cinsi KKM’yi düz vadeli mevduata dönüştürdüğünde ödeyeceği yüzde 30 faiz yerine döviz dönüşlü KKM’yi tercih ediyor.

Her ne kadar döviz dönüşlü KKM’de üst faiz sınırı bulunmasa da bankalar yüzde 18-20 arası mevduat faizi veriyor. Haberde bankaların böylelikle yüzde 13’lere inen kredi faizine rağmen yüzde 22’lerde olan kaynak maliyetlerinin daha da yükselmesini engelleme çabasında olduğu kaydedildi.

BloombergHT’nin haberine göre Merkez Bankası, yaptığı uyarıyla bu yolu tercih eden bankalara döviz talebi yaratan bu harekete devam edildiği taktirde, bankanın maliyeti düşse de yaptığı işlem TL dönüşümü sayılmayacağı için menkul kıymet tutma yükünü azaltmayacağı mesajını verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
1
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
2
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
3
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
4
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
5
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
6
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
7
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
﻿Ayıüzümü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Ayıüzümü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Ayıüzümü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿İran 700 kız öğrencinin zehirlendiği iddiasıyla çalkalanıyor
﻿İran 700 kız öğrencinin zehirlendiği iddiasıyla çalkalanıyor
﻿İran 700 kız öğrencinin zehirlendiği iddiasıyla çalkalanıyor
﻿Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
﻿Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
﻿Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
﻿Uzmanı uyardı. Deprem o hastalığı artırabilir
﻿Uzmanı uyardı. Deprem o hastalığı artırabilir
﻿Uzmanı uyardı. Deprem o hastalığı artırabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.