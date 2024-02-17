Kaçağın vebali MOBİSAD’ın yöneticilerine!

Kaçak telefonlarda adeta patlama yaşanıyor.

Ben bu konuda şu ana kadar en az 20 yazı yazdım. Alınan tedbirlerin yanlış olduğunu tam tersi kaçakçıların büyük vurgununa neden olacağını yazdım.

İMEİ kayıt ücretinin 30 bin lira olması, yine 1 yıl kullanılmayan telefonların kapatılması gibi antidemokratik tedbirlerin yanlışlığını yazdım.

Siz bir telefon alıyorsunuz yedek olarak çekmecenizde duruyor. Parasını verip satın aldığınız telefon lazım oluyor bakıyorsunuz kapanmış!

Neden?

MOBİSAD istedi!

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Türkiye’de kaçağın patlamasının tek sorumlusudur.

Ankara’da kapı kapı dolaşıp plaketler veren ve sonra saçma sapan uygulamaların devreye girmesini sağlayan dernektir. Yani cep telefoncularının kurduğu bir lobi dernek.

Bu dernek yüzünden insanlar Çin’de 100 dolara satılan saçma sapan MTK işlemcili cep telefonlarını almak zorunda kalıyorlar.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, bir gazeteye demeç vermiş ve kaçağın alınan tüm tedbirlere rağmen patladığını söylemiş.

Patlar tabii ki!

Siz İMEİ icadını çıkartmasaydınız bu devlet makul kayıt ücreti ile ciddi bir gelir yazıyordu. Artık insanlar İMEİ kayıt ücreti 30 bin lira olduktan sonra Android ve İMEİ değişen telefonlara yöneldi.

Bugün Türkiye’de 70 bin liraya satılan en üst model telefon, Kuzey Irak’tan 30 bin liraya alınıyor ve bin liralık kırma ücreti ile sorunsuz kullanıyor.

Bu dernek Türk insanını havaalanı kapılarında rezil etti. İnsanların üzerinde telefonlar arandı.

Bu kadar mı?

Şimdi kalkmış alınan tedbirler yeterli olmadı diyorsunuz.

Olur paşam, sizin daha çok kazanmanız için bu ülke ne yapsın söyleyin?

Bu ülkeye inşaat lobisinden sonra en fazla zararı bu adamlar verdi.

Bu ülkeye giren ve kaçakçıların kırma yöntemi ile devletin kaybettiği her kuruş vergi kaybının sorumlusu sizsiniz.

Bu kaçağın vebali politikacıların üzerindeki etkisiyle saçma sapan yasaların çıkmasını sağlayan

MOBİSAD’ın yöneticilerinin boynuna…

Tüyü bitmemiş yetimin hakkının kaçakçıya gitmesinde etkisi olan bu dernek yöneticilerine hakkımı helal etmiyorum!