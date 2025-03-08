Kaçak avcılara geçit yok

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçak avcılara geçit yok

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdürlüğü, Terme DKMP Şefliği ekipleri yaptıkları denetimde belgesiz av yapan 2 kişiyi yakaladı. Kaçak av yapmak suçundan idari para ceza işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdürlüğü, Terme DKMP Şefliği ekipleri ile Terme ilçe Jandarma Komutanlığı ortak çalışmaları neticesinde Çarşamba ilçesinde av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan av koruma ve kontrol faaliyetinde 2 kişiye belgesiz avlanma yapma, avlanma süreleri dışında avlanma yapma ve takoz kullanmadan yarı otomatik tüfek kullanma kabahatlerinden 32 bin TL idari para cezası, 19 adet kara tavuk, 5 adet öter ardıç ve 1 adet karga vurduğundan 68 bin 700 TL tazminat cezası uygulandı.

DKMP 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sorumluk alanlarında av koruma ve kontrol çalışmalarının aksatılmadan devam edeceğini bildirdi.

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Kaçak avcılara geçit yok
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