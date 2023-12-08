Kaçak avcılara rekor ceza. Sosyal medyada büyük tepki çekmişti

Erzincan'da 19 yaban keçisi, 4 çengel boynuzlu dağ keçisi ile 1 ayıyı kaçak avlayıp, çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan 5 kişiye toplam 5 milyon 207 bin 178 TL para cezası kesildi.

KAYNAK: DHA
Kaçak avcılara rekor ceza. Sosyal medyada büyük tepki çekmişti

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleri ile birlikte arazide yaptıkları kontroller sırasında 5 kişinin kaçak avlandığını belirledi.

Kaçak avcılara 5 milyon TL para cezası - 5

Avcıların, 19 yaban keçisi, 4 çengel boynuzlu dağ keçisi ve 1 ayıyı vurdukları tespit edildi.

Kaçak avcılara 5 milyon TL para cezası - 4

Karla kaplı arazide vurdukları dağ keçisi ve ayıyla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan 5 avcıya toplam 5 milyon 207 bin 178 TL idari para cezası kesildi.

Kaçak avcılara 5 milyon TL para cezası - 3

Kolluk kuvvetleri tarafından kaçak avcılık yapan 5 kişi hakkında ayrıca yasal işlem de başlatıldı.

Kaçak avcılara 5 milyon TL para cezası - 2

Avcıların sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar büyük tepki çekmişti.

Kaçak avcılara 5 milyon TL para cezası - 1

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