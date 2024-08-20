Kaçak botoks ilacı satanlara operasyon

İstanbul’da polis ekipleri yasadışı yollarla getirilen botoks ilaçlarını satanlara operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, kaçak yollarla yurtdışından getirilen ilaçların eski bir laborant tarafından satıldığını tespit etti.

Kadıköy'de adresleri tespit edilen 3 iş yeri ve bir eve düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi yakalandı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 15 bin kutu yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 kök esrar, 1 kilo 500 gram paketlenmiş esrarla, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.