Kaçak elektrik denetiminde ekiplere saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçak elektrik denetiminde ekiplere saldırı

Şanlıurfa’da kaçak elektrik için denetimine gelen ekiplere mahalleli saldırdı. 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa’nın Merkez Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Başören ve Şeyhzeliha mahallelerinde, kaçak elektrik kontrolü gerçekleştiren Dicle Elektrik ekiplerine yönelik bir saldırı düzenlendi.

Mahalle sakinlerinin engellemeye çalıştığı çalışmalar sonucunda iki saha çalışanı yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayın ardından bir kişi gözaltına alındı.

ÖNCE SÖZLÜ TACİZ VE TEHDİT

Öncelikle ekipler, Şeyhzeliha Mahallesi'ne vardıklarında yaklaşık 20 kişilik bir grubun sözlü taciz ve tehditleriyle karşılaştı. Daha sonra bu grup, saha ekiplerine taş, yumruk ve sopalarla saldırdı. Saldırıda A.U. ve M.S. isimli iki Dicle Elektrik çalışanı yaralandı.

Jandarmanın müdahalesiyle kalabalığın saldırısından kurtarılan ekipler hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay sonrası jandarma bir kişiyi gözaltına aldı. Saldırılar nedeniyle kaçak elektrik kontrol çalışması tamamlanamadı.

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