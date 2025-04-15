Kaçak elektrik kullananı ihbar edene para ödülü. 3 ayda 25 bin hane yakalandı

Elektrik dağıtım şirketleri, kayıp-kaçak kullanımını azaltmak için ihbar edenlere prim veriyor. UEDAŞ’ın öncülük ettiği uygulama, 3 ayda 25 bin hanenin tüketimini geri kazandırdı.

Elektrik dağıtım şirketleri, kayıp-kaçak oranlarını düşürmek için yenilikçi bir yönteme başvuruyor: ihbar edenlere ödül. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5,5 milyon kişiye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ), bu uygulamanın öncüsü oldu. Şirket, kaçak elektrik kullanımını bildiren çalışanlarını primle ödüllendirerek hem gelirlerini artırıyor hem de enerji kaybını önlüyor.

UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, uygulamanın çarpıcı sonuçlar verdiğini belirtiyor. Üç ayda 25 bin hanenin elektrik tüketimi sisteme geri kazandırıldı. Daha önce yıllık 20 milyon kilovatsaat olan yakalanan kaçak miktarı, bu sistemle yıl sonunda 35 milyon kilovatsaate ulaşacak.

Gençoğlu, “Tüm personelimiz bu sisteme dahil. Marketten berbere, her yerde kaçak kullanım fark edilirse ihbar ediliyor. Bu farkındalık, kayıp-kaçakla mücadelede büyük başarı sağladı” diyor.

Uygulama, sadece ihbar edenleri değil, kaçağı tespit eden ekipleri de ödüllendiriyor. Bu sayede personel motivasyonu artarken, şirketin kayıp-kaçak oranı da düşüyor. UEDAŞ, Türkiye’deki 21 dağıtım şirketi arasında en düşük kayıp-kaçak oranına sahip ilk üç şirketten biri.

Sektör uzmanları, bu yöntemin diğer dağıtım şirketlerine de örnek olabileceğini düşünüyor. Kayıp-kaçak oranlarının azalması, elektrik faturalarındaki dağıtım bedellerinin düşmesine katkı sağlayabilir. Ancak vatandaşlar, prim sisteminin şeffaf yürütülmesi gerektiğini vurguluyor. UEDAŞ, uygulamanın kapsamını genişletmeyi ve teknolojik yatırımlarla kayıp-kaçak tespitini daha etkin hale getirmeyi planlıyor.

Türkiye’de elektrik kayıp-kaçak oranı, geçmişte yüzde 20’lere ulaşırken, son yıllarda bu oran yüzde 10’lara geriledi. UEDAŞ gibi şirketlerin yenilikçi yaklaşımları, bu düşüşte önemli rol oynuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da kayıp-kaçakla mücadelede özel sektörle iş birliğini destekliyor.