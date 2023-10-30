Kaçak elektrik kullanımını engellemek isteyen saha ekibine saldırdılar

Şanlıurfa'da borcunu ödemeyen abonelerin trafosuna el koymaya giden Dedaş ekibi saldırıya uğradı.

KAYNAK: İHA
Kaçak elektrik kullanımını engellemek isteyen saha ekibine saldırdılar

Kaçak elektrik kullanımına son vermek adına Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan altı ilde saha çalışmalarına teknolojiyi yanına alarak hız veren Dicle Elektrik ekiplerine saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Şanlıurfa’da 13 milyon liralık ödenmeyen elektrik borcu nedeniyle el konulmasına karar verilen trafoları teslim almak üzere bölgeye giden Dicle Elektrik saha ekipleri, trafo sahiplerinin taşlı saldırısına uğradı. Saldırıyı engelleyen jandarma 7 kişiyi gözaltına alırken, aynı bölgede drone ile yapılan kontrolde 13 kaçak trafo daha tespit edildi. Traktör römorklarına ve mısır tarlalarına gizlenen kaçak trafolar, drone kamerasına takıldı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal İncirağacı ve Güvenli mahallerinde 6 aboneye ait 13 milyon lirayı aşan elektrik borcunun ödenmesine yönelik yapılan tüm yasal çağrılara rağmen bir türlü tahsilat gerçekleşmedi. Dicle Elektrik’in saha ekipleri, biriken borç üzerine savcılığın verdiği haciz kararı neticesinde 6 trafoya el koymak için bölgeye gitti. Sahada borçlu abonelerin taşlı saldırısına uğrayan ekipler, jandarma müdahalesiyle kurtuldu. Yaşananlar bölgede kontrol amaçlı tarama yapan drone kamerasına da yansıdı.

7 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırıda bazı araçlar zarar gördü. Saldırı, jandarmanın müdahalesi ile güçlükle önlenirken, saldırganlardan 7’si gözaltına alındı.

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