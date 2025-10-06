Kaçak elektrikte boyut atladılar! Kendi trafolarını kurdular

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kaçak elektrikte boyut atladılar! Kendi trafolarını kurdular

Dicle Elektrik, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mısır ekimi yasağını delerek kaçak sulama yapan çiftçilerin kullandığı 8 kaçak trafoyu dronlar aracılığıyla tespit etti. Toplam 1.600 KVA gücündeki trafoların, 1.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu belirlendi. “Hem yasağa uymadılar hem de kaçak elektrik kullandılar” diyen Dicle Elektrik yetkilileri, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kaçak elektrikle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Dicle Elektrik, Mardin’de kapsamlı bir kaçak trafo kullanımını daha ortaya çıkardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın su kıtlığı nedeniyle mısır ekimini yasakladığı 11 il arasında yer alan Mardin’de, yasağa rağmen mısır eken bazı çiftçilerin bu ürünleri yüzlerce metre derinlikten su çekerek sulamak için 8 kaçak trafo kullandığı belirlendi.

Dicle Elektrik’in dronlar ile gerçekleştirdiği kontrollerde ortaya çıkarılan bu trafoların toplam gücünün 1.600 KVA olduğu ve bunun yaklaşık 1000 hanenin elektrik ihtiyacına denk geldiği açıklandı.

KAÇAK TRAFOYU GİZLEMEK İÇİN BATAKLIK OLUŞTURDULAR

Dicle Elektrik ekiplerinin yaptığı tespitlere göre, kaçak elektrikle çalışan trafolar Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi’nde yer alıyor.

Tarımsal sulama amaçlı kullanılan trafoların, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik’ kapsamında yasakladığı mısır ekili tarlalarda bulunduğu belirlendi.

1759739733-dicle-elektrik-mardin-de-ka-ak-trafo-operasyonu-bb.jpg

Kaçak kullanıcıların yalnızca yasağa uymamakla kalmayıp, Dicle Elektrik ekiplerinin bölgeye girişini engellemek için tarlaları aşırı sulayarak çevreyi bataklığa çevirdiği, trafoları da traktör römorkları veya kulübelerle gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı.

KONTROLSÜZ SULAMA YOLLARDA GÖLCÜKLER OLUŞTURDU, KAYNAKLAR TÜKENİYOR

Dicle Elektrik dronlarının çektiği görüntüler hem kaçak kullanımın boyutunu hem de oluşturduğu çevresel zararı gözler önüne serdi.

Kontrolsüz biçimde yeraltından çekilen suyun tarlalara salınması sonucu yalnızca ekili alanlarda değil, çevredeki yollarda dahi küçük gölcüklerin oluştuğu tespit edildi.

Enerji israfının yanı sıra bu durumun, yeraltı su kaynaklarının hızla tükenmesine ve bölge ekonomisine ciddi zararlar vermesine neden olduğu bildirildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

1.600 KVA gücündeki kaçak trafoların tespit edilmesinin ardından Dicle Elektrik, konuyla ilgili hukuki süreci başlattı.

Dağıtım şirketi, yasağa rağmen kayıt dışı trafo ile kaçak elektrik kullanımı yapan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

