Kaçak göçmenler uyuşturucu ile yakalandı

Kaynak: AA
Kaçak göçmenler uyuşturucu ile yakalandı
Siirt'te durdurulan bir tırda 17 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca tırda, 7 kilo 330 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele şube müdürlükleri ekipleri tarafından Baykan'daki uygulama yerinde şüphe üzerine İran plakalı bir tır durduruldu.

Araçta gerçekleştirilen aramada, 17 kaçak göçmen yakalanırken 7 kilo 330 gram metamfetamin ele geçirildi.

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İran uyruklu H.C. gözaltına alındı, diğer yabancı uyruklu kişiler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

H.C, emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

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