Kaçak göçmenlere operasyon! Bir haftada 104 kişi yakalandı

Kaynak: AA
Kaçak göçmenlere operasyon! Bir haftada 104 kişi yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 104 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında 2-8 Mayıs tarihleri arasında yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 104 kaçak göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan olaylarda kullanılan 4 araca el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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