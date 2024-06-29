Kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Kaynak: DHA
Kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir'in Çeşme İlçesinden, Yunanistan'a doğru yolculuğa çıkan kaçak göçmenlerin hayatını Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Ölümden döndüler

İzmir'in Çeşme ilçelerinden, Yunanistan'a doğru ölüm yolculuğuna çıkan kaçak göçmenler ölümle burun buruna geldi. İmdada Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. 18'i çocuk, 59 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına yapılan bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Kaçak göçmenlerin İzmir Çeşme ilçesi açıklarında olduğu tespit edildi. Lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler kurtarılarak, Sahil Güvenlik botuna alındı. Lastik botta 13'ü çocuk 30 göçmeni yakaladı. Aynı gün saat 23.00 sıralarında, Çeşme açıklarında 5'i çocuk 29 göçmen daha yakalandı. Toplamda 59 göçmen kıyıya çıkartıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

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