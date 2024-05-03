Kaçak göçmenlerin lüks marina çıkartması

Kaynak: Haber Merkezi
Kaçak göçmenlerin lüks marina çıkartması
ABD, Kaliforniya Newport Beach'te meydana gelen olay pek çok kişiyi şok etti.

Kaliforniya'nın en lüks marinalarından Balboa Yarımadası'naki Newport Beach'e yanaşan bir tekneden yaklaşık iki düzine kaçak göçmenin bir anda etrafa dağılması görenleri hayretler içinde bıraktı.

Kaliforniya Eyalet yasaları buraya yasadışı yollarla girenlerin polis tarafından tutuklamasını engellediği için yerel polisin eli ayağı bağlı.

Orange County Şerifi Don Barnes'e göre, deniz yoluyla kaçakçılık 2020'den bu yana %140 artmış durumda. Belediye Başkanı Will O'Neill, "Ülkemizinde ciddi bir sınır krizi yaşanıyor. Bu tehlikeli durumun bir an evvel önünü almalıyız. Yoksa kimse güvende olmayacak" dedikten sonra "Washington ve Sacramento'daki yönetimlerin benimsemiş olduğu politikalar yasadışı göçmen probleminin daha kötü bir hal almasına sebep oldu. Her eyalet artık bir sınır eyaleti olmuş durumda. Yasalarımızı düzünlemekten sorumlu olanlar daha cesur adımlar atmalılar" diye konuştu.

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