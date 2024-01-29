Kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA
Kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı
Eskişehir’de kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 şahıs kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemede, 1,5 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edildi ve 1 adet kazma, 1 adet manivela, 1 adet kürek ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken haklarında ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

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