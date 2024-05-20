Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
Eskişehir’de tarihi eser bulmak üzere kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yapılarak yakalandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların Seyitgazi ilçesi mülki sınırları içerisinde tarihi eser bulmak amacı ile bir adet paletli ekskavatör kepçe ile kaçak kazı yapıldığı bilgisi alarak harekete geçti.

Seyitgazi sınırları içerisinde yapılan çalışma ile 4 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanırken, 1 adet ekskavatör kepçe, 1 adet pointer, 1 adet dedektörve 1 adet kazma ele geçirilerek el konuldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

1 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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