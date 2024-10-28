Kaçak kuş avcısına 180 bin lira ceza

Saka, Florya ve İskete...Bunun yanında farklı cinsten bir çok kuş. Bartın'da yapılan bir ihbarı değerlendiren DMKP ekipler, polislerle birlikte bir evde arama yaptı. Evde yapılan aramada kaçak olarak yakalanan Florya ve İskete kuşları bulundu.

Aramada kaçak olarak yakalanan 62 kiş ve 22 tuzaklı kafese el konuldu. Kuşları yakalayan kişiye 180 bin lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:

"Bartın'da alınan bir ihbar üzerine bir kişinin evinde yapılan aramada avda kullanılan 22 tuzaklı kafes ile farklı türlerden 62 kuş ele geçirildi ve ilgiliye 180 bin lira para cezası uygulandı. Papağanlar hayvanat bahçesine teslim edilirken diğer kuşlar ise doğaya salındı."