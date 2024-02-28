Kaçak mazot operasyonu

Kaynak: İHA
Kaçak mazot operasyonu
Hatay’ın Payas ilçesinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 2 bin 516 litre kaçak mazota el konuldu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde, 27 Şubat günü Payas Yenişehir Mahallesi'nde O.Y.'ye ait olduğu belirlenen iş yerinde atık yağdan kaçak mazot yapıldığı istihbaratını alan ekipler iş yerinde arama yapıldı.

LİTRELERCE KAÇAK MAZOT BULUNDU

Tespit edilen adreste yapılan aramada; 1 adet kompresör, 3 adet hidrofor, 1 adet ayrıştırma makinesi, 2 adet bin 500 litrelik mikser tankı, 1 adet ısıtma kazanı ve buna bağlı yağ ön ısıtıcı, 1 adet 3’lü distile tankı, 1 adet fanlı soğutma havuzu, 1 adet gri renkli metal tank, 1 adet vakum pompası, 1 adet 1000 litrelik fiber tank ve iş yerine ait tankerlerin içerisinde 2 bin 516 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Şüpheli O.Y. hakkında 5607 sayılı kanuna karşı gelmek suçundan adli işlem yapıldı.

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