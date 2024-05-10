Kaçak silah atölyesine baskın: 3 gözaltı

Kaynak: İHA
Kaçak silah atölyesine baskın: 3 gözaltı
İzmir’in Konak ilçesinde kaçak silah imalatı yapıldığı tespit edilen ikamete polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ve silah parçaları ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli, şahıs gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, Kuruçay semtinde bulunan bir adreste silah imalatı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirildi. Savcılıktan alınan izinle adrese baskın yapan polis ekipleri, 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Operasyonda, S.D. ve B.E. ile M.L. gözaltına alınırken, şahısların sorguları sırasında S.D.'nin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, B.E.’nin ise hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Şahısların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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