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Kaçak silah imalatı operasyonu

Balıkesir’de kaçak silah imalatı yapan adrese jandarma baskın gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 15:18
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Kaçak silah imalatı operasyonu

Kaçak silah imalatı operasyonu
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İHA
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Avcılar Mahallesi'nde şüpheli E.B.'nin ruhsatsız silah imal ederek sattığı öğrenildi.


E.B.'nin evine adli makamlardan alınan arama kararı sonrasında jandarma timlerince operasyon düzenlendi.


Operasyon sonrasında yapılan aramalarda; 6 tabanca, bu silahlara ait 100 mermi ve 15 şarjör, tabanca yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 mekanizma, taşlama aleti, 1 mengene ile 15 muhtelif silah parçası ele geçirildi. Şüpheli E.B. gözaltına alınırken, bulunan malzemelere de el konuldu. E.B.'nin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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