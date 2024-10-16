Kaçak telefon kullananlar yandı! Tek tek kapatılıyor

Kayıt ücreti ödememek için yurtdışından getirilen telefonlara gerçekleştirilen IMEI kırdırma devri sona erdi. Sabah’ın haberine göre, son günlerde klon hatların birer birer kapandığı belirtildi. "Bizi kandırdın" şeklinde kırdırma işlemini yaptırdıkları telefoncuların kapısını çalan vatandaşlar, para iadesi talebinde bulunuyor.

TEK TEK KAPATILIYOR

Geçtiğimiz sene hükümet "IMEI kırdırma-klonlama" önüne geçmek için sinyal alınamayan cep telefonlarının kapatılması için süre 7 yıldan 1 yıla düşürmüştü. Bu noktada IMEI kırdırma devri de kapandı. Bir yılın dolması ile telefonlar tek tek kapatılmaya başlandı.

“PARALARINI İSTİYORLAR”

Bazı telefoncular, "Herhangi bir sorun yaşanmaz" garantisi verdiği için vatandaşlarla karşı karşıya kaldı. Bu noktada telefoncular, artık yeni telefon klonlama yapmaktan çekiniyor. Sabah’ın haberinde Mecidiyeköy'de IMEI klonlayan bir telefoncu, "Bir haftadır klonlamaya çalışıyoruz olmuyor. Devlet engellemiş. Daha önce telefonlarını klonladığımız kişilerin telefonları da kapanmaya başlamış.” dedi. Klonlanan telefonların kapanmasının ardından, vatandaşların paralarını istediğini aktaran telefoncu, “Böyle bir risk olduğunu söyledik” şeklinde savundu.

“TARİFEYE EK TELEFONLARA İLGİ ARTTI”

Bu gelişme ışığında IME’ini klonlanan telefonlarda ise fiyatların düştüğü belirtildi. 20 ile 25 bin arasına kadar düşüş yaşandı. Ayrıca telefoncu, son dönemde tarifeye ek telefonlara olan ilginin arttığını söyledi. IMEI kayıt ücreti tutarının, yüzde 45 artışla 2025 yılı itibarıyla 45.953 TL olacağı da bekleniyor.