Kaçak yeğen Gülen’den örgütü karıştıran mesaj! FETÖ meğer 3 gün önce ölmüş

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
Kaçak yeğen Gülen’den örgütü karıştıran mesaj! FETÖ meğer 3 gün önce ölmüş

Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberi sonrası firari yeğeni Kemal Gülen’den örgütü karıştıracak bir paylaşım geldi. FETÖ lideri Gülen’in ölüm haberini 3 öncesinden duyurduğunu belirten yeğen Gülen, ölüm haberinin bekletildiğini açıkladı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in ölüm haberi örgütün haber sitesi tarafından duyuruldu. Ölümü yeğeni Ebuseleme Gülen’den de doğrularken, teröristbaşı Gülen’in Kanada’daki firari yeğeni Gazeteci Kemal Gülen’den çok çarpıcı bir açıklama geldi.

Kendisinin ölüm haberini 3 gün önce duyurduğunu belirten Gülen, Sizlere Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatını 3 gün önceden duyurmuştum” dedi. Paylaşım sonrası yapılan yapay zeka video ile kendisinin yalanlandığını vurgulayan yeğen Gülen, ölüm haberinin bekletildiğini belirterek, “Bu işin arkasındaki akıl kim?” diye sordu.

Yeğen Gülen, bu açıklamasıyla terör örgütünü hedef göstererek, sahte hesabın engellenmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

FETÖ elebaşının yeğeni Kemal Gülen'in hesabından geçtiğimiz günlerde 'Gülen öldü' paylaşımı yapılmıştı. Yeğen Gülen'in paylaşımında, "Fethullah Gülen Hocaefendi, uzun süredir mustarip olduğu kalp rahatsızlığına yenik düşerek dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Bu büyük kaybın verdiği acıyla taziyeleri kabul edemeyecek kadar derin bir hüzün içindeyim. Makamı âli olsun..." ifadelerine yer verilmiş ancak daha sonra Elebaşı Gülen’in ölmediği, Kemal Gülen'in hesabının çalındığı açıklanmıştı.

Terörist Gülen'in yeğeni Kemal Gülen bu kez sosyal medyadan yayınladığı video ile söz konusu iddiayı yalanlanmıştı.

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