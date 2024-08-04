Kaçakçılardan kurtarılan eserler sergileniyor

Kaynak: AA
Kaçakçılardan kurtarılan eserler sergileniyor

Ağrı'da kaçakçılardan kurtarılan Urartu dönemine ait bronz, bakır ve gümüş eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

2015 yılında Ağrı Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonla ele geçirilen bu tarihi eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yetkililerine teslim edildi. Eserler, gerekli restorasyon işlemlerinin ardından müzenin Özel Sergi Alanı'nda ziyaretçilere sunuluyor.

Eserler, Urartu Kralı 2. Argişti dönemine (M.Ö. 713) tarihleniyor ve 2021'de Macaristan'dan geri getirilen Urartu dönemi eserlerinin devamı olarak değerlendiriliyor. Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdür Vekili Hakim Aslan, müzenin zengin bir koleksiyona sahip olduğunu ve Urartu dönemine ait eserlerin önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirtti.

Aslan, müzedeki geçici sergide Urartu dönemine ait bronz, gümüş ve bakır eserlerin sergilendiğini ifade etti. Eserlerin bir kısmının Ağrı'da kaçakçılardan kurtarıldığını vurgulayan Aslan, serginin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde hazırlandığını belirtti. Urartu dönemine ait bu eserler, dönemin sanatı ve kültürü hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Sergilenen eserler arasında mutfak eşyaları, savaş aletleri ve araba parçaları bulunuyor. Araba parçaları üzerinde dini semboller ve savaş sahneleri yer alıyor. Eserlerdeki kanatlı insan figürleri ve tanrı betimlemeleri, Urartuların çok tanrılı inancını yansıtıyor. Aslan, eserlerin üzerinde savaş sahneleri ve askeri mücadeleleri gösteren detaylar olduğunu ve bu bilgilerin Urartuların yaşam tarzı hakkında önemli veriler sunduğunu belirtti.

Ayrıca, 2015 yılında ele geçirilen bu eserlerin, Macaristan'dan yakalanan ve Anadolu kökenli olabileceği düşünülen eserlerle benzerlik gösterdiği vurgulandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın incelemeleri sonucunda, eserlerin Urartu dönemi ile ilgili olduğu kanıtlandı ve Türkiye'ye getirildi.

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