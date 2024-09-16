Kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA
Kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 52 şüpheli gözaltına alındığı kaydedildi.

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık ve asayiş operasyonları kapsamında 52 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin 4'ü, adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'ndaki operasyonlarda, 102 gram eroin, 5,78 gram metamfetamin, 2,26 gram esrar, 1 adet bong, 1 adet sentetik uyuşturucu, 1000 dolar ve 8.091 TL, 2.688 paket kaçak sigara, 114 kaçak cep telefonu, 309 elektronik sigara, 8 emtia, 2 kilogram kaçak çay, 60 ilaç, 609 elektronik sigara, 156 gözlük, 1 elektronik emtia ve 2 sahte pasaport ele geçirildi.

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