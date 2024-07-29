Kaçıranlara ceza ve harç var. Dikkat son gün yaklaşıyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) her sene Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde ödenir. 2024 için birinci taksit ödemesinin son tarihi 31 Ocak'tı. İkinci taksit ödemesi için ise son tarih ise 31 Temmuz'dur.

Ödemeyi zamanında yapmayan araç sahipleri, gecikme faizleri ve yaptırımlarla tabî tutulacak.

MTV’DE SON TAKSİT

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren MTV'nin ikinci taksit ödemeleri, 1 Temmuz'da başlamış olup 31 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

Ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak. Aynı zamanda, borç ödenmezse vergi dairesi tarafından araç sahiplerine e-haciz işlemi uygulanabilir.